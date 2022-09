(Di martedì 13 settembre 2022)celebra il primo Emmy conquistato come miglior attore protagonista in una miniserie e trova il tempo per dire la sua sulladi. Nel corso della cerimonia degli Emmy 2022, che hanno vistoportarsi a casa la sua prima statuetta come miglior attore protagonista per una miniserie o serie antologica per il bel Dopesick, l'attore si è ritagliato il tempo per una riflessione sulladispiegando di non essere certo che si tratti di unadal punto di vista. "Penso che siauna. Presumo che fosse. Ma davvero non lo ...

nixon_gregary : ?????? Batgirl, Michael Keaton parla della cancellazione agli Emmy: Michael Keaton ha vinto il premio come miglior a… - ValentinaDAmic4 : Batgirl, Michael Keaton: 'La cancellazione è stata una buona decisione commerciale? Non lo so' -… -

Leggi ancheKeaton non guarda i film o le serie Marvel o DC: il motivo è lapidarioKeaton sulla cancellazione die il futuro del suo Batman Insarebbe riapparso per la ...... l’attoreKeaton ha brevemente parlato in conferenza stampa della cancellazione die in particolare del suo futuro come Batman nel DCEU. In merito al suo futuro come Batman ...Michael Keaton celebra il primo Emmy conquistato come miglior attore protagonista in una miniserie e trova il tempo per dire la sua sulla cancellazione di Batgirl. Nel corso della cerimonia degli Emmy ...Brendan Fraser, who was set to play the villain in the Batgirl movie, has commented on the decision to cancel the DC superhero movie ...