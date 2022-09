Viktoria Plzen-Inter | Kalvach | “Dovrebbe essere un po’ più semplice rispetto al Barcellona”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il centrocampista del, Lukas, alla vigilia del match contro l’valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023, èvenuto in conferenza stampa: “Abbiamo un calendario molto impegnativo, ma cerchiamo di recuperare al meglio al termine di ogni gara. Domani sarà molto dura, ma spero che il fattore campo possa spingerci a dare qualcosa in più. Arriviamo dalla partita con il, quindi questaun po’ piùperché l’è più giocabilealle altre due del girone. Dobbiamopronti e non lasciare alcuno spazio agli avversari”. “In questa competizione incontriamo grandi campioni, ...

sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - LeviAck8_ : RT @sportface2016: #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter https:/… - CecereGianmarco : RT @sportface2016: #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter https:/… - Fraboyss : RT @sportface2016: #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter https:/… -

La seconda sfida dell'Inter nella fase a gironi di Champions League è in programma martedì 13 settembre alle 18.45. l nerazzurri fanno visita al, primo nel campionato ceco con 9 punti (6 vittorie e un pareggio). Segno 2 a 1.45 Nel gruppo C le due squadre sono state sconfitte al debutto, l'Inter ha perso 0 - 2 col Bayern mentre i ...I nerazzurri all'esordio hanno perso per 0 - 2 in casa contro il Bayern Monaco, per questo la sfida in esterna con ilimpone l'obbligo di vittoria. Visti i ritmi serrati del calendario ...Seconda giornata della fase a gironi di Champions League, vittoria obbligata per il nerazzurri sconfitti 2-0 dal Bayern al debutto ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...