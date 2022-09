Vettel insulta Mattarella per le Frecce Tricolori: “Ha quasi cent’anni, non riesce a rinunciare a cose legate all’ego” (Di lunedì 12 settembre 2022) Una pioggia di critiche si è abbattuta sul pilota della Aston Martin Sebastian Vettel dopo il Gran Premio di Formula 1 di Monza. Il motivo? Il tedesco ha pronunciato parole poco lusinghiere nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che era presente alla gara), in riferimento all’esibizione delle Frecce Tricolori. Parlando al sito inglese Racefan.net, Vettel, noto per le sue posizioni ambientaliste, si è così espresso sul volo delle Frecce voluto da Mattarella all’inizio della gara: “Ha quasi cent’anni, quindi è probabile che faccia fatica a lasciar perdere questo tipo di cose legate all’ego”. Sebastian Vettel contro Mattarella, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Una pioggia di critiche si è abbattuta sul pilota della Aston Martin Sebastiandopo il Gran Premio di Formula 1 di Monza. Il motivo? Il tedesco ha pronunciato parole poco lusinghiere nei confronti del presidente della Repubblica Sergio(che era presente alla gara), in riferimento all’esibizione delle. Parlando al sito inglese Racefan.net,, noto per le sue posizioni ambientaliste, si è così espresso sul volo dellevoluto daall’inizio della gara: “Ha, quindi è probabile che faccia fatica a lasciar perdere questo tipo di”. Sebastiancontro, ...

