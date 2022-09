Treno per Orio, il comitato di quartiere: “Boccaleone è stato dimenticato” (Di lunedì 12 settembre 2022) Bergamo. Il comitato di quartiere di Boccaleone, dopo anni di battaglie contro il progetto legato al Treno che collegherà Bergamo con l’aeroporto e dopo innumerevoli proposte per rendere l’infrastruttura più sostenibile per il territOrio, prende atto dell’approvazione del progetto definitivo. Ma non smette di dire la sua. “Forse è l’ultimo atto in cui i cittadini possono esprimere i propri dubbi, forse è l’ultima occasione per cercare di migliorare un progetto obsoleto e chiedere un progetto di qualità – scrivono in un comunicato -. Certamente se non si coglierà questa occasione per pensare un’idea nuova, si darà vita ad uno dei soliti progetti banali e di bassa qualità, una bruttura che Bergamo, città della cultura e del bello, non si merita. Potrebbe diventare un modello interessante, da esportare, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 settembre 2022) Bergamo. Ildidi, dopo anni di battaglie contro il progetto legato alche collegherà Bergamo con l’aeroporto e dopo innumerevoli proposte per rendere l’infrastruttura più sostenibile per il territ, prende atto dell’approvazione del progetto definitivo. Ma non smette di dire la sua. “Forse è l’ultimo atto in cui i cittadini possono esprimere i propri dubbi, forse è l’ultima occasione per cercare di migliorare un progetto obsoleto e chiedere un progetto di qualità – scrivono in un comunicato -. Certamente se non si coglierà questa occasione per pensare un’idea nuova, si darà vita ad uno dei soliti progetti banali e di bassa qualità, una bruttura che Bergamo, città della cultura e del bello, non si merita. Potrebbe diventare un modello interessante, da esportare, ...

