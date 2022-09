Tre giorni, due regioni attraversate: si chiude “Pedalaniep – In viaggio per la solidarietà” (Di lunedì 12 settembre 2022) Domenica 11 settembre si è concluso l’evento itinerante “Pedalaniep-In viaggio per la solidarietà”, il viaggio di tre giorni che ha attraversato due regioni (Campania e Lazio) è partito venerdì 9 settembre da Caserta con arrivo a Nettuno (Roma), da Nettuno a Santa Severa (Santa Marinella) e si è concluso a Roma. I ciclisti poi da Roma sono ripartiti verso Caserta: Nicolino Melone, Presidente del Gruppo Ciclistico Casagiove (Caserta) per 10 anni e ora Segretario dichiara: “Corriamo verso il nulla e non ci soffermiamo ad assaporare la bellezza e l’importanza dei momenti che contano veramente. E allora fai una cosa, mettiti in viaggio, lascia a casa le preoccupazioni e le ansie che ti tolgono il sorriso e ti offuscano la mente. E vedrai che il grigiore sparirà, i colori ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Domenica 11 settembre si è concluso l’evento itinerante “-Inper la”, ildi treche ha attraversato due(Campania e Lazio) è partito venerdì 9 settembre da Caserta con arrivo a Nettuno (Roma), da Nettuno a Santa Severa (Santa Marinella) e si è concluso a Roma. I ciclisti poi da Roma sono ripartiti verso Caserta: Nicolino Melone, Presidente del Gruppo Ciclistico Casagiove (Caserta) per 10 anni e ora Segretario dichiara: “Corriamo verso il nulla e non ci soffermiamo ad assaporare la bellezza e l’importanza dei momenti che contano veramente. E allora fai una cosa, mettiti in, lascia a casa le preoccupazioni e le ansie che ti tolgono il sorriso e ti offuscano la mente. E vedrai che il grigiore sparirà, i colori ...

