Serie A: c'erano una volta le sette sorelle (Di lunedì 12 settembre 2022) Con il ritorno della Fiorentina nelle competizioni internazionali, grazie alla qualificazione ottenuta lo scorso anno in Conference League, il campionato di Serie A torna a esprimere un numero significativo di formazioni di vertice. Questo aspetto ricorda da vicino il trend che si è verificato durante una stagione irripetibile per il calcio italiano, quello delle cosiddette sette sorelle. Le sette sorelle del calcio italiano durante gli anni Novanta Considerato a livello pressocché unanime come uno dei periodi d'oro per il calcio italiano, le formazioni che appartenevano a questo gruppo esclusivo erano: Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Parma e Fiorentina. Le motivazioni più che storiche e di blasone in termini assoluti, erano date dalla posizione in classifica e dalle partecipazioni e vittorie in ...

