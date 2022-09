Scompenso cardiaco, l'IRCCS San Raffaele in testa in Europa (Di lunedì 12 settembre 2022) Con la nomina di Giuseppe Rosano a Presidente e Maurizio Volterrani a Segretario dell'HFA (HeartFailureAssociation), l'IRCCS San Raffaele acquisisce un ruolo di primo piano nella sfida allo Scompenso cardiaco. Rispettivamente Responsabile della ricerca preclinica e traslazionale dell'area cardiovascolare e Responsabile del Centro per la diagnosi e cura dello Scompenso cardiaco presso l'Istituto di ricerca romano sono stati eletti nel corso dell'edizione 2022 di ESC Congress, il meeting annuale dell'European Society of Cardiology. Si tratta dell'evento più importante al mondo in ambito cardiologico svoltosi dal 26 al 29 agosto a Barcellona. “Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che si occupano di cardiologia avranno un ruolo strategico e fondamentale in questo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) Con la nomina di Giuseppe Rosano a Presidente e Maurizio Volterrani a Segretario dell'HFA (HeartFailureAssociation), l'Sanacquisisce un ruolo di primo piano nella sfida allo. Rispettivamente Responsabile della ricerca preclinica e traslazionale dell'area cardiovascolare e Responsabile del Centro per la diagnosi e cura dellopresso l'Istituto di ricerca romano sono stati eletti nel corso dell'edizione 2022 di ESC Congress, il meeting annuale dell'European Society of Cardiology. Si tratta dell'evento più importante al mondo in ambito cardiologico svoltosi dal 26 al 29 agosto a Barcellona. “Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che si occupano di cardiologia avranno un ruolo strategico e fondamentale in questo ...

