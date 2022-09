Roma Bus e Metro Gratuiti per un giorno! (Di lunedì 12 settembre 2022) Sabato 17 settembre 2022: Open Day del Trasporto PubblicoIn occasione dell’apertura della Settimana Europea della Mobilità, è prevista la gratuità del trasporto pubblico su tutti i mezzi Atac, in Metropolitana e superficie, in tutta la città. Quella di sabato 17 settembre non sarà una semplice apertura di libera circolazione sui mezzi e con i varchi delle Metropolitane disattivati, ma anche una giornata di comunicazione informativa sul trasporto pubblico, compresa la distribuzione di gadget a tema da parte di personale di Atac nelle principali stazioni, a partire da Termini, e nei capolinea. GUARDA IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ >> Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 12 settembre 2022) Sabato 17 settembre 2022: Open Day del Trasporto PubblicoIn occasione dell’apertura della Settimana Europea della Mobilità, è prevista la gratuità del trasporto pubblico su tutti i mezzi Atac, inpolitana e superficie, in tutta la città. Quella di sabato 17 settembre non sarà una semplice apertura di libera circolazione sui mezzi e con i varchi dellepolitane disattivati, ma anche una giornata di comunicazione informativa sul trasporto pubblico, compresa la distribuzione di gadget a tema da parte di personale di Atac nelle principali stazioni, a partire da Termini, e nei capolinea. GUARDA IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ >> Funweek.

