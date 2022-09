Roma, accoltellato per il cellulare: 28enne in codice rosso (Di lunedì 12 settembre 2022) Stava per consumarsi una tragedia ieri sera alla stazione Termini. Un 28enne è stato accoltellato tra via Manin e via Giolitti probabilmente dopo che gli era stato rubato il cellulare. L’aggressore è scappato via velocemente facendo perdere le sue tracce e sul posto sono accorsi i carabinieri che dopo aver affidato il 28enne in codice rosso alle cure dei sanitari del 118 hanno avviato le indagini. leggi anche: Roma, tenta di ucciderlo con un mattone: uomo in coma I Carabinieri hanno ascoltato i testimoni Sono stati ascoltati testimoni che sembra abbiano raccontato di aver visto quanto accaduto: l’accoltellamento e la sottrazione del cellulare. Non è escluso che sia stata data anche una descrizione dell’aggressore. Ma i carabinieri confidano nei video ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Stava per consumarsi una tragedia ieri sera alla stazione Termini. Unè statotra via Manin e via Giolitti probabilmente dopo che gli era stato rubato il. L’aggressore è scappato via velocemente facendo perdere le sue tracce e sul posto sono accorsi i carabinieri che dopo aver affidato ilinalle cure dei sanitari del 118 hanno avviato le indagini. leggi anche:, tenta di ucciderlo con un mattone: uomo in coma I Carabinieri hanno ascoltato i testimoni Sono stati ascoltati testimoni che sembra abbiano raccontato di aver visto quanto accaduto: l’accoltellamento e la sottrazione del. Non è escluso che sia stata data anche una descrizione dell’aggressore. Ma i carabinieri confidano nei video ...

