(Di lunedì 12 settembre 2022) I rialzi di luce e gas spingono in alto anche la spesa pubblica. In attesa del Governo, i sindaci rispondono con aiuti e ordinanze

Il Sole 24 ORE

primi temporali agostani che gli appassionati del genere hanno iniziato il conto alla rovescia, ... Isui costi dell'energia elettrica pongono l'organizzazione su un terreno incerto e ...Con il caro spesa determinatoenergetici e la necessità di ridurre gli sprechi salgono a quasi 4 su 10 (39%) i consumatori che portano a casa gli avanzi del ristorante con la cosiddetta "doggy bag", il contenitore per ... Rincari, dai Comuni arrivano bonus e piani di risparmio energetico rialzi di luce e gas spingono in alto anche la spesa pubblica. In attesa del Governo, i sindaci rispondono con aiuti e ordinanze ...Shock energetici e aumenti di prezzo: siamo tornati indietro di 40 anni No, tutto è cambiato e sarebbe un errore combattere l’inflazione con la recessione ...