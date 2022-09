Reazione a Catena 12 settembre 2022: gli Affiatati (Di lunedì 12 settembre 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 12 settembre 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi nuovamente campioni i gli Affiatati, due donne e un ragazzo che devono il loro nome al fatto che suonano tutti e tre degli strumenti a fiato. Gli Affiatati – Mattia, Manuela ed Eleonora – al loro nono tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 15.750 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 45.735 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 12 settembre 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 12. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi nuovamente campioni i gli, due donne e un ragazzo che devono il loro nome al fatto che suonano tutti e tre degli strumenti a fiato. Gli– Mattia, Manuela ed Eleonora – al loro nono tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 15.750 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 45.735 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo ...

