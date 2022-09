MOVIOLA – Empoli-Roma, Akpa-Akpro espulso col Var: gamba sul petto di Smalling (Di lunedì 12 settembre 2022) Secondo tempo di Empoli-Roma, i padroni di casa restano in dieci. Al minuto 87 è Akpa-Akpro ad effettuare un fallo involontario ma netto su Smalling. L’ivoriano entra con gamba tesa sul petto dell’avversario, l’arbitro viene richiamato dal Var e dopo aver rivisto il fallo punisce il giocatore con un rosso diretto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Secondo tempo di, i padroni di casa restano in dieci. Al minuto 87 èad effettuare un fallo involontario ma netto su. L’ivoriano entra contesa suldell’avversario, l’arbitro viene richiamato dal Var e dopo aver rivisto il fallo punisce il giocatore con un rosso diretto. SportFace.

