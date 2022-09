Mondiali ginnastica ritmica 2022, Maccarani: “L’umore è buono, le ragazze sono concentrate” (Di lunedì 12 settembre 2022) La delegazione italiana di ginnastica ritmica è a Sofia, sede del Mondiale. Occhi puntati su Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. “Molto bene entrambe, malgrado la stanchezza per il viaggio – ha commentato la dtn Emanuela Maccarani – sono andate in sicurezza, senza marcare troppo le diffficoltà. Ho visto un bel lavoro sulla musica. Anche la squadra ha preso confidenza con le location di riscaldamento e il warm up. L’umore è buono. Le ragazze sono tutte concentrate e in clima di competizione. Agnese Duranti, che aveva avuto un piccolo risentimento alla schiena, si è mossa senza problemi“. La squadra è già al lavoro e oggi si è allenata nella tensostruttura accanto all’Arena Armeec, sede della gara. In palio, dal 14 al 18 settembre, ci ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) La delegazione italiana diè a Sofia, sede del Mondiale. Occhi puntati su Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. “Molto bene entrambe, malgrado la stanchezza per il viaggio – ha commentato la dtn Emanuelaandate in sicurezza, senza marcare troppo le diffficoltà. Ho visto un bel lavoro sulla musica. Anche la squadra ha preso confidenza con le location di riscaldamento e il warm up.. Letuttee in clima di competizione. Agnese Duranti, che aveva avuto un piccolo risentimento alla schiena, si è mossa senza problemi“. La squadra è già al lavoro e oggi si è allenata nella tensostruttura accanto all’Arena Armeec, sede della gara. In palio, dal 14 al 18 settembre, ci ...

Nicola89144151 : Altri grandi appuntamenti su Rai 2 nei prossimi giorni: Sabato 17 alle 16:15 Mondiali di Ginnastica Ritmica: Final… - sportface2016 : #GinnasticaRitmica, le azzurre al lavoro a Sofia. #Maccarani: 'L'umore è buono, le ragazze sono concentrate' - VandeMdna : @AndreFrassi @Gazzetta_it Della serie “di’ che sei vecchio senza dirlo” Ricordo quando la Gazzetta dedicava un’inte… - alefale73 : RT @ChisariChiara: @MuscoVito @gippu1 Uguale pure per i mondiali di nuoto, per non parlare degli europei di ginnastica artistica (migliore… - altedeschillaci : RT @ChisariChiara: @MuscoVito @gippu1 Uguale pure per i mondiali di nuoto, per non parlare degli europei di ginnastica artistica (migliore… -