(Di lunedì 12 settembre 2022) La bimba siriana di quattro anni vittima in un naufragio nel Mediterraneo. La denuncia del padre: «Le navi sono passate senza soccorrerci»

fattoquotidiano : Migranti, Loujin morta di sete a quattro anni: era su un barcone da dieci giorni con la madre e la sorella minore - LaStampa : Migranti: la tragica fine di Loujin, la bimba siriana di 4 anni morta di sete su un barcone che nessuno ha soccorso - repubblica : Migranti, Loujin, morta di sete a quattro anni su un barcone che nessuno ha soccorso [di Alessandra Ziniti] - mattinodipadova : Migranti, “Loujin morta di sete fra le mie braccia. Quest’Europa è indifferente e disumana” - nuova_venezia : Migranti, “Loujin morta di sete fra le mie braccia. Quest’Europa è indifferente e disumana” -

, sbarchi record: quanto ci costano/ Nel 2018 oltre 4 miliardi: nel 2022 A denunciare ... "è morta a causa delle politiche europee! È morta tra le braccia della madre mentre diceva '...Per, però, era già tardi: all'arrivo dei soccorsi era già morta. Mira, la sorella minore, è stata invece ricoverata in ospedale. Si trova in gravi condizioni: ha ingerito troppa acqua di mare ...Ennesima tragedia nel Mediterraneo. Su un barcone carico di migranti è morta di sete una bambina di 4 anni: il suo nome era Loujin Ahmed Nasif. La piccola siriana era partita dal Libano insieme alla m ...Mamma ho sete. Sarebbero state queste le ultime parole di Loujin Ahmed Nasif, una bambina siriana di quattro anni, la cui vita è stata spezzata su un barcone, nel tentativo di arrivare probabilmente i ...