Letta “Le sanzioni alla Russia devono restare”

(Di lunedì 12 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il 24 febbraio non ci aspettavamo di vedere i carri armati russi che cominciavano a portarci al secolo scorso, abbiamo preso subito una decisione immediata, abbiamo organizzato la prima manifestazione di fronte all’ambasciata russa a Roma. Da quel momento siamo sempre stati coerenti, a favore della resistenza Ucraina”. Così il segretario del Pd, Enrico, nel corso del confronto con la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sul sito del Corriere della Sera.“Abbiamo scelto la strada delleeconomiche con i nostri alleati europei. Le nostre alleanze sono basate su quella europea e atlantica. Stiamo pagando un costo soprattutto sul prezzo dell’energia, su questo c’è bisogno di intervenire, ma lerimanere perchè sono l’unico modo per fermare i russi”, ha ...

