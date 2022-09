L’Équipe titola | Trasferimenti | Lens conferma il bluff di OM per Jonathan Clauss

(Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 12:48:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da: «È pipì di gatto. » Il direttore sportivo dell’RC, Florent Ghisolfi, smentisce – con linguaggio colorito – di aver “camminato” neldel presidente dell’Olympique de Marseille Pablo Longoria per abbassare l’importo del trasferimento diquesta estate e lo stipendio dell’internazionale pistone (29 anni, 4 selezioni). Il 3 settembre, a mercato chiuso, lo raccontava il nostro quotidiano, in un articolo into Il lato nascosto della finestra di trasferimentocome il presidente dell’Olympic avesse inventato da zero un accordo totale con Hans Hateboer, l’olandese dell’Atalanta con l’obiettivo di anticipare la trasferta di ...

ZonaBianconeri : RT @napolista: L’Equipe sfotte la #Juventus: “il #Psg vuole accompagnare la vecchia signora verso la casa di cura” Titola: il technicolor… - napolista : L’Equipe sfotte la #Juventus: “il #Psg vuole accompagnare la vecchia signora verso la casa di cura” Titola: il tec… - Chopin_Hauer_ : Gennaio 1997, il giorno dopo #PSGJuve 1-6, l'Équipe titola così: 'Incubo al Parco dei Principi' - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: L’ÉQUIPE TITOLA: “Il PSG vuole accompagnare la vecchia sign - LucaRuss0 : L’ÉQUIPE TITOLA: “Il PSG vuole accompagnare la vecchia signora alla casa di cura” -

AreaNapoli.it

... ''Inter respira'. Immancabile il riferimento alla Juventus con 'il piano della rimonta' ma anche ... Infine, 'TuttoSport': 'Juve, non c'è più il PSG'il quotidiano piemontese in prima pagina ...Da www.ilnapolista.it juve vlahovic I francesi si divertono alla vigilia di Psg - Juventus in programma stasera alle 21.'Equipe: il technicolor contro il bianco e nero. E scrive 'Per una volta, non sarà necessario essere rispettosi di ... 'Cose mai viste', 'Scandalo VAR' e 'il nulla in mezzo al caos': Juventus-Salernitana vista negli altri paesi