Kate e William, il gesto dopo la morte della Regina Elisabetta non passa inosservato (Di lunedì 12 settembre 2022) Un profondo dolore ha colpito la famiglia reale dei Windsor con la morte della Regina Elisabetta, e nel mirino dell’attenzione del web troviamo un gesto messo in atto proprio da William e Kate, il quale non è passato affatto inosservato. L’addio alla Regina Elisabetta è un dolore che sta vivendo tutta la nazione e anche la famiglia reale, il tutto mentre nessuno dei Windsor può fermarsi a piangere la sovrana, la mamma e la nonna che per ognuno di loro era nel privato. Un addio che lascia spazio ad una nuova monarchia che nasce e che vede Kate e William in una posizione diversa rispetto agli anni passati. infatti, nel mirino ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 settembre 2022) Un profondo dolore ha colpito la famiglia reale dei Windsor con la, e nel mirino dell’attenzione del web troviamo unmesso in atto proprio da, il quale non èto affatto. L’addio allaè un dolore che sta vivendo tutta la nazione e anche la famiglia reale, il tutto mentre nessuno dei Windsor può fermarsi a piangere la sovrana, la mamma e la nonna che per ognuno di loro era nel privato. Un addio che lascia spazio ad una nuova monarchia che nasce e che vedein una posizione diversa rispetto agli anniti. infatti, nel mirino ...

rtl1025 : ???? Re #Carlo ha annunciato alla nazione la nomina di #William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come 'princi… - rtl1025 : ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo pre… - fanpage : #Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo che re #Carlo III ha deciso di nominare il figlio William, e… - BigaroniSilvia : RT @apetitchou: William e Kate da giovani sono proprio belli da vedere - KiaAltariel : RT @_che_fatica: la gente che: WILLIAM E KATE NON SI DANNO LA MANO HARRY E MEGHAN SI PAPPAPPERO SONO L'AMORE VERO PAPPAPPERO no gente è il… -