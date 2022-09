Inter, rinnovo Skriniar: il nodo è l’ingaggio (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo le barricate per non cederlo al PSG, l’Inter cerca il rinnovo di Skriniar, ma il nodo della trattativa è l’ingaggio Dopo aver retto un’estate alle offerte del PSG, l’Inter deve occuparsi adesso del rinnovo di Skriniar. Il punto cruciale della trattativa è l’ingaggio richiesto dal difensore. Al momento l’accordo tra le parti sarebbe ancora lontano poiché il difensore slovacco vorrebbe almeno 6,5 milioni di euro di ingaggio per restare in nerazzurro: troppo per il club. Durante la sosta per le nazionali i dirigenti nerazzurri incontreranno l’entourage del calciatore, cercando un accordo a metà strada. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo le barricate per non cederlo al PSG, l’cerca ildi, ma ildella trattativa èDopo aver retto un’estate alle offerte del PSG, l’deve occuparsi adesso deldi. Il punto cruciale della trattativa èrichiesto dal difensore. Al momento l’accordo tra le parti sarebbe ancora lontano poiché il difensore slovacco vorrebbe almeno 6,5 milioni di euro di ingaggio per restare in nerazzurro: troppo per il club. Durante la sosta per le nazionali i dirigenti nerazzurri incontreranno l’entourage del calciatore, cercando un accordo a metà strada. L'articolo proviene da Calcio News 24.

