Incendio alla Nitrolchimica | diffusi i primi dati dell’Arpa | valori nella norma

(Di lunedì 12 settembre 2022) L’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha reso noto gli esiti delle analisi deidue campioni di aria prelevati il 7 e l’8 settembre. In entrambi i casi idi tossicità sono al di sotto della soglia di attenzione

... Croce Rossa e Soccorso Alpino, per testare criticità, migliorie da apportarelogistica, ... e su un notevole dislivello, il luogo della simulazione didove i volontari AIB, con la ...Ci si può assicurare non solo contro i sinistri stradali, il furto o l', ma anche nel caso di spiacevoli eventi che possono verificarsi durante un viaggio. In ...dalla polizza è rimessa...Incendio nella pizzeria di Salvo Veneziano a Cesano Maderno. A causa del fumo causato dal rogo, anziana ricoverata all'ospedale di Desio ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...