Gol annullato a Milik | Moggi non ci sta | Stendiamo un velo pietoso

capuanogio : Se non c’è un’immagine che dimostra un tocco di #Bonucci il gol annullato è totalmente incomprensibile.… - DAZN_IT : Marelli fa chiarezza riguardo il gol annullato alla #Juve. #JuveSalernitana #SerieATIM #DAZN - capuanogio : ?? L’#AIA sul gol annullato in #JuventusSalernitana: l’immagine larga diffusa nel post partita NON era a disposizio… - marcovicic : @vivalamore3 @1974Ae7 @Antoniofranz75 @PaganoPagano5 @pisto_gol @CucchiRiccardo Fatevi una vita... Per un gol annul… - NovaXpress : Non ho capito il problema sul gol di Milik annullato alla Juventus. Per la legge dei grandi numeri, più favori hai… -

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha emesso un comunicato in merito alle polemiche per ilalla Juventus. "In merito all'episodio relativo alla partita di Serie A Juventus - Salernitana, e ad un video diffuso al termine della gara prima in rete e poi ripreso da molti mezzi di ...Non si placano, anzi incrementano, le polemiche su Juventus - Salernitana per via delad Arkadiusz Milik per la posizione di fuorigioco, che in realtà non è, di Leonardo Bonucci tenuto in gioco da Antonio Candreva. La verifica dell'organo tecnico dell'Aia ha confermato la ...JUVE SALERNITANA AIA - L'episodio del gol annullato a Milik ieri sera in Juve-Salernitana ha scatenato numerose polemiche, con i tifosi juventini e non ...L'ex arbitro Antonio Iannone ha detto la sua sulla partita tra Juventus e Salernitana e sul gol annullato al bianconero Milik allo scadere.