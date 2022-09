Fiorentina: Dodò fermo almeno due settimane (lesione al polpaccio). Torna in gruppo Duncan. Ancora fuori Gonzalez (Di lunedì 12 settembre 2022) ''lesione di grado moderato a carico del gemello mediale della gamba destra''. E' il responso degli accertamenti a cui è stato sottoposto oggi il brasiliano della Fiorentina Dodò uscito in barella ieri alla fine del primo tempo contro il Bologna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 settembre 2022) ''di grado moderato a carico del gemello mediale della gamba destra''. E' il responso degli accertamenti a cui è stato sottoposto oggi il brasiliano dellauscito in barella ieri alla fine del primo tempo contro il Bologna L'articolo proviene da Firenze Post.

Fiorentina, che sfortuna! Si ferma un altro titolare: "Si teme uno stop di oltre un mese" Tegola sulla Fiorentina. Dodò si ferma per almeno due settimane. Il difensore, finito ko nella sfida persa contro il Bologna, ha infatti riportato una lesione di grado moderato del gemello mediale della gamba destra.