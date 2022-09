(Di lunedì 12 settembre 2022) Un successo straordinario sulle orme di Gabriele D’Annunzio nella sua. L’ultima “gemma” della quarta edizione del, promosso, finanziato e organizzato dal governatore Marco, ha richiamato oltre 1500 spettatori. Sedotti dall’inimitabile e unica rappresentazione della Pioggia nel Pineto. Uno dei massimo capolavori delè stato recitato da un’impeccabile ed emozionataDe Sio. E orchestrata dal maestro Enrico Melozzi. ADe Sio recita la Pioggia nel pineto “Odi, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane“. Suoni, parole, suggestioni. A vincere un secolo di pregiudizi e stereotipi sul grande poeta figlio d’Abruzzo. Ostracizzato e accusato di fascismo. “È stata un rappresentazione ...

SecolodItalia1 : Festival dannunziano, a Pescara il Vate rivive con la voce di Giuliana De Sio. Marsilio: “Serata da brividi”… - CarlottaDiMarco : @GretaSalve Tornata a casa dal Festival dannunziano ho acceso la televisione e visto Giletti: ho spento immediatame… - CarlottaDiMarco : Al termine del Festival Letterario Dannunziano una t-shirt e qualche splendida relazione: che personaggio infinito… - rosydandrea1 : RT @Abruzzo_Eventi: Concerto di Brunori Sas a Pescara per il Festival Dannunziano 2022 - abruzzoweb : FESTIVAL DANNUNZIANO: GRAN FINALE CON BRUNORI SAS E PROCESSO ALLA DIVIN CREATURA ELEONORA DUSE -

Pescara e ildal 7 al 10 settembre 2022 il contesto dei match che hanno promosso a pieni voti i due catanesi della Cavallaro Boxing Team, già azzurri delle rispettive nazionali e ...... l'unico evento a pagamento dell'intera rassegna, a chiudere domani, domenica 11 settembre, al Teatro d'Annunzio, la lunga kermesse della quarta edizione del'L'Imaginifico'. Si ...È stata inaugurata il 3 settembre 2022 presso il Museo Aurum in Largo Gardone Riviera, a Pescara, la mostra d’arte personale dell’artista di fama internazionale Stefano Di Loreto, dal titolo “L’Asse I ...CATANIA - Due vittorie per proiettarsi alle grandi sfide dei prossimi mesi. Salvo Cavallaro “Junior” per le qualificazioni olimpiche di Parigi 2024, ...