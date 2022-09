Elezione, Conte: “Dialogo impossibile con il Pd” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Questi vertici Pd avevano un Dialogo con il M5S, che noi confidavamo esser condotto su una prospettiva di pari dignità e di rispetto reciproco. È stata fatta una scelta, hanno tentato di tutto pur di gettare via l’esperienza del M5s e l’agenda progressista che avevamo portato avanti per abbracciare una fantomatica agenda Draghi. È chiaro che il Dialogo con loro è chiuso”. È quanto ha detto a Tg1 Mattina il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Conte: “Tutte le nostre battaglie sono quelle più avanzate del fronte progressista. È un fatto oggettivo” “Tutte le nostre battaglie – ha osservato il leader del Movimento cinque stelle – sono quelle più avanzate del fronte progressista. È un fatto oggettivo. Dobbiamo rilanciare un mercato del lavoro più equo. Non bisogna vivere per lavorare ma lavorare per vivere”. “Le buste paga ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) “Questi vertici Pd avevano uncon il M5S, che noi confidavamo esser condotto su una prospettiva di pari dignità e di rispetto reciproco. È stata fatta una scelta, hanno tentato di tutto pur di gettare via l’esperienza del M5s e l’agenda progressista che avevamo portato avanti per abbracciare una fantomatica agenda Draghi. È chiaro che ilcon loro è chiuso”. È quanto ha detto a Tg1 Mattina il presidente del M5S, Giuseppe: “Tutte le nostre battaglie sono quelle più avanzate del fronte progressista. È un fatto oggettivo” “Tutte le nostre battaglie – ha osservato il leader del Movimento cinque stelle – sono quelle più avanzate del fronte progressista. È un fatto oggettivo. Dobbiamo rilanciare un mercato del lavoro più equo. Non bisogna vivere per lavorare ma lavorare per vivere”. “Le buste paga ...

ranocchia3 : RT @NatMarmo: @ZornasG meglio che stai zitto. Renzi ha detto che c'è bisogno di un sistema che garantisca la governabilità simile a quello… - Francesco_Stati : @simofons A me sembra un'iniziativa tutto sommato buona, a segnalare quanto sia ridicolo un dibattito bipolare in u… - NatMarmo : @ZornasG meglio che stai zitto. Renzi ha detto che c'è bisogno di un sistema che garantisca la governabilità simil… - PaolaSavas : @laura_maffi Conte è stato: al governo con Salvini,con il PD ma si è alleato con Salvini per l'elezione del PdR(fal… - Vankue : @ricpuglisi Considerate le buffonate che stanno dicendo in questo ore, da qui al 25, oltre a #tap e #armi alla resi… -