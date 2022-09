Diego Costa si presenta al Wolverhampton: «Posso dare una mano, ma serve tempo» (Di lunedì 12 settembre 2022) Nuova sfida per l’attaccante spagnolo: le prime parole di Diego Costa da giocatore del Wolverhampton L’ex centravanti di Atletico Madrid e Chelsea Diego Costa inizia la nuova avventura con i Wolves, con i quali ha firmato un contratto fino al termine della stagione LA GRANDE VOGLIA – «Abbiamo parlato di calcio con mister Lage, non di cose personali. Gli ho spiegato come mi sentivo, sono incredibilmente motivato e pronto a giocare di nuovo. So di poter aiutare la squadra ma so anche che ho bisogno di tempo» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Nuova sfida per l’attaccante spagnolo: le prime parole dida giocatore delL’ex centravanti di Atletico Madrid e Chelseainizia la nuova avventura con i Wolves, con i quali ha firmato un contratto fino al termine della stagione LA GRANDE VOGLIA – «Abbiamo parlato di calcio con mister Lage, non di cose personali. Gli ho spiegato come mi sentivo, sono incredibilmente motivato e pronto a giocare di nuovo. So di poter aiutare la squadra ma so anche che ho bisogno di» L'articolo proviene da Calcio News 24.

