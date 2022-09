Deboli o forti | il decorso è identico | sangue amarissimo | oppressione al petto | difficoltà a dormire | difficoltà a svegliarsi e a volte a respirare

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 settembre 2022) Cara Ester, Sono sempre io: ti scrissi qualche mese fa, avevo rotto con il mio ragazzo per telefono ed ero disperata. Guarda un po’, siamo tornati insieme (dopo una sua richiesta di tornare amici perché non poteva cancellarmi così dalla sua vita, ovviamente declinata) e tra compromessi vari siamo andati anche in vacanza. Mi sono ritrovata in vacanza con un estraneo, con una persona infastidita da ogni piccola cosa e senza più passione e intimità. Ancora qualche litigio inutile al ritorno, litigio che apre una frattura immensa per un motivo molto banale e poi all’alba del suo trasferimento, mi dice che è meglio fermarsi qui, che probabilmente i sentimenti sono scemati e per questo non mi dava niente più. E così, dopo mesi ad attendere questo trasferimento (che cretina a credere che la distanza sistemasse una passione latente perfino in vacanza, a 20 anni poi…) è finita. ...