De Canio | Napoli rifondato | può essere protagonista di una annata importante

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 settembre 2022) Luigi De, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "A Piazza Affari" su Tuttomercatoweb Radio per parlare del campionato e in particolare dei successi delle big nell'ultimo weekend. Queste le sue parole: "Le società in questione sono a conoscenza che giocando in coppa sono chiamate a maggiori impegni agonistici e i calciatori sono abituati a a giocare tante partite. -affermja De- Del resto è il calcio che tutti hanno voluto per gli introiti televisivi. Quindi è inutile parlare dei tanti impegni". C'è stato un calo delle grandi dopo le partite europee.“Non direi che c'è stato un calo. -prosegue De-Le manifestazioni importanti creano nel calciatore motivazioni notevoli che poi non riscontano in Serie A quando devo affrontare le squadre minori". Il Monza la Fiorentina e tante ...