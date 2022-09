Coppa Davis 2022: Spagna favorita nel girone B, tanto equilibrio nei gruppi C e D (Di lunedì 12 settembre 2022) Si svolgerà dal 13 al 18 settembre la fase a gironi della Coppa Davis 2022. Le sedi del torneo saranno quattro, una per ogni girone composto da quattro Nazionali, e per passare alle Final 8 in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre bisognerà arrivare tra le prime due squadre nel proprio girone. Andiamo ora ad analizzare tutti i gruppi al di fuori di quello dell’Italia. girone B: Spagna, CANADA, SERBIA, COREA DEL SUD (sede: Pabellón Municipal Fuente de San Luis di Valencia, Spagna) Nel girone B, quello con sede al Pabellón Municipal Fuente de San Luis di Valencia, la principale favorita sarà la Spagna, Nazionale che non avrà Rafael Nadal, ma che potrà contare sul fresco vincitore ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Si svolgerà dal 13 al 18 settembre la fase a gironi della. Le sedi del torneo saranno quattro, una per ognicomposto da quattro Nazionali, e per passare alle Final 8 in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre bisognerà arrivare tra le prime due squadre nel proprio. Andiamo ora ad analizzare tutti ial di fuori di quello dell’Italia.B:, CANADA, SERBIA, COREA DEL SUD (sede: Pabellón Municipal Fuente de San Luis di Valencia,) NelB, quello con sede al Pabellón Municipal Fuente de San Luis di Valencia, la principalesarà la, Nazionale che non avrà Rafael Nadal, ma che potrà contare sul fresco vincitore ...

