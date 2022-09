Luxgraph : Conte accusa il governo: «È ostile al Superbonus, vogliamo spiegazioni». Botta e risposta con Di Maio #corriere… - StefaniaT1 : RT @Mirandola59: mi sono stancato di sentire #Letta che accusa #Conte e il #M5S di aver fatto cadere il #governodeipeggiori di #Draghi. #Io… - InfinitoIsacco : RT @APatrignan: @ItaliaViva @matteorenzi Allora il vs. capetto sborone accusa Conte sui banchi a rotelle, richiesti dagli istituti e usati… - donata188 : RT @APatrignan: @ItaliaViva @matteorenzi Allora il vs. capetto sborone accusa Conte sui banchi a rotelle, richiesti dagli istituti e usati… - AmericoMelfi1 : RT @Mirandola59: mi sono stancato di sentire #Letta che accusa #Conte e il #M5S di aver fatto cadere il #governodeipeggiori di #Draghi. #Io… -

Di Maio controbatte: "e Salvini hanno pianificato con minuzia la caduta del governo", dice il ministro a Metropolis . E aggiunge: "Il più grande errore che ho fatto è stato aver dato fiducia a ...Lettala destra di essere 'negazionista alla Bolsonaro ', Meloni risponde che 'non c'è ... per protesta perché è stato escluso (così come Giuseppe): ''Letta e Meloni non stanno parlando ...Il presidente del Movimento 5 Stelle contro il ministro degli Esteri. Di Maio: «Ho sbagliato a fidarmi di lui» ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...