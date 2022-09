DMove.it

Inla Porsche, con un +18,9%, e i brand del lusso Bentley,e Lamborghini, con un +56,5%. Numeri in calo anche per il gruppo BMW: i bavaresi, con 72.096 targhe, subiscono una ...Inla Porsche, con un +1,5%, e i brand del lusso Bentley,e Lamborghini, con un +47,9%. Numeri in calo anche per il gruppo BMW: i bavaresi, con 67.676 targhe, subiscono una ... Bugatti in controtendenza: niente SUV né veicoli elettrici per i prossimi dieci anni Il Ceo Mate Rimac afferma che la Bugatti per i prossimi dieci anni non produrrà automobili totalmente elettriche.