Atalanta | pari con la Cremonese e niente più “maglia rosa” in solitaria

Nel lunch match della sesta giornata ecco i primi punti gettati al vento dall'Atalanta. I due cestinati dagli uomini di Gasperini in questo mezzogiorno di settembre sono parecchio pesanti per l'andamento della partita e il tipo di avversario. La Dea resta in testa e imbattuta ma contro la Cremonese visto l'andazzo generale del match sono da considerare come due punti persi. Focalizzandosi su quello che è successo in campo, Gasperini lancia Muriel dall'inizio con Malinovskyi e Lookman a supporto. I nerazzurri confermano la fastidiosa regola del "primo tempo bruttino" in quanto i padroni di casa si sono dimostrati poco precisi nelle giocate. La qualità dei passaggi non è fluida e nelle ripartenze non c'è la giusta lucidità per concludere le azioni con più giocatori. E di occasioni di questo tipo ne sono capitate anche più del previsto in quanto la ...

