Al via alla quarta edizione di 4cLegal Academy (Di lunedì 12 settembre 2022) Aperte le candidature alla quarta edizione della 4cLegal Academy, il talent del mercato legale Prende il via il percorso che porterà alla scelta del "Legal Talent of the Year" della 4cLegal Academy, il talent del mercato legale giunto alla quarta edizione e in onda sul canale BFC TV di Forbes Italia. Fino al 30 settembre 2022, i laureandi (ultimo anno di studi) o laureati in Giurisprudenza, età massima 27 anni, potranno candidarsi all'Academy inviando il proprio curriculum vitae e un breve video di presentazione all'indirizzo mail Academy@4cLegal.com. alla chiusura della call, una giuria di esperti del mercato legale valuterà ...

