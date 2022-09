Ultime Notizie Roma del 11-09-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Ucraina e continuano ad avanzare nella loro controffensiva nel sud del paese oltre a consolidare le posizioni lo ha reso noto il comando operativo meridionale dell’esercito di Kiev secondo quanto riporta ocr in forno Sono in corso battaglia di posizione con conseguente avanzata delle truppe consolidamento dei territori sottolinea il comando riferendosi alla andamento della giornata di ieri il mio amico preferisce combattere con l’artiglieria Cercando di evitare contatto diretto il nemico subisce perdite si ritira il comando aggiunto che le forze russe Hanno lanciato ieri 20 attaccare sulle posizioni ucraine lungo la linea di contatto e sui territori adiacenti in risposta alle truppe ucraine hanno subito le aree vicino a Nova kakhovka reading of the con la ...