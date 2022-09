Ucraina: 200 giorni di guerra, 'prosegue liberazione a est' (Di domenica 11 settembre 2022) Le forze ucraine combattono in queste ore per sottrarre alla Russia il controllo di città e villaggi intorno alla città strategica di Izyum, nell'ambito della vasta controffensiva sferrata nell'est ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) Le forze ucraine combattono in queste ore per sottrarre alla Russia il controllo di città e villaggi intorno alla città strategica di Izyum, nell'ambito della vasta controffensiva sferrata nell'est ...

RaiNews : Le truppe di Kiev continuano l'avanzata verso Sud, in corso una dura controffensiva militare contro le forze russe - dianthags : RT @jacopo_iacoboni: Oggi inizia il giorno 200 della guerra in Ucraina. I propagandisti russi, e i propagandisti italiani per la Russia, d… - m_brama : RT @jacopo_iacoboni: Oggi inizia il giorno 200 della guerra in Ucraina. I propagandisti russi, e i propagandisti italiani per la Russia, d… - transnazionale : Ucraina: 200 giorni di guerra, 'prosegue liberazione a est' #spaziotransnazionale informa - Maia1967 : RT @jacopo_iacoboni: Oggi inizia il giorno 200 della guerra in Ucraina. I propagandisti russi, e i propagandisti italiani per la Russia, d… -