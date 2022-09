Perché i Fab Four si sono mostrati insieme in pubblico al Castello di Windsor in seguito alla morte di Elisabetta? Una scelta strategica o una decisione dettata dal sentimento? (Di domenica 11 settembre 2022) Kate, William, Harry Meghan… i Fab Four di nuovo uniti a Windsor due anni dopo l’ultima volta. Eccoli, vestiti di nero, mentre rendono omaggio alla sovrana, scomparsa l’8 settembre (foto: AP) I sudditi, quando li hanno visti, sono rimasti a bocca aperta. Tutto poteva succedere tranne che vedere i Fab Four di nuovo insieme. William, Kate, Meghan, Harry. Uno accanto all’altro, davanti al Castello di Windsor, a rendere omaggio alla leggendaria Regina Elisabetta e a condividere con i sudditi il loro dolore. William, il pacificatore Pare che il merito vada tutto al principe William, responsabile di aver invitato il fratello e la cognata questa mattina ad unirsi a lui e a Kate nella pubblica passeggiata. Harry ha accettato ... Leggi su amica (Di domenica 11 settembre 2022) Kate, William, Harry Meghan… i Fabdi nuovo uniti adue anni dopo l’ultima volta. Eccoli, vestiti di nero, mentre rendono omaggiosovrana, scomparsa l’8 settembre (foto: AP) I sudditi, quando li hanno visti,rimasti a bocca aperta. Tutto poteva succedere tranne che vedere i Fabdi nuovo. William, Kate, Meghan, Harry. Uno accanto all’altro, davanti aldi, a rendere omaggioleggendaria Reginae a condividere con i sudditi il loro dolore. William, il pacificatore Pare che il merito vada tutto al principe William, responsabile di aver invitato il fratello e la cognata questa mattina ad unirsi a lui e a Kate nella pubblica passeggiata. Harry ha accettato ...

GennaroSenatore : @Fab_True_Enough @Riccard610 @Phastidio Infatti in ordine ci va @Phastidio , @Fab_True_Enough e parecchi altri. Anc… - Fab_True_Enough : @Riccard610 @GennaroSenatore Grazie mille. Il punto vero è che sono mancati gli investimenti sul gas, perché si è f… - fab_patti : RT @StefaniaBattis4: Izyum torna ucraina. A me salgono le lacrime perché una persona che qui ci ha fatto da interprete e autista aveva la f… - fab_tavolazzi : @NazzarenoCosta1 @Teo_Cap_95 @MicheleBonates3 @matteorenzi Io termovalorizzatore si poteva discutere in separata se… - _wantcodyback : @Fab_ioD Scusa ma perché non ci seguiamo su bereal voglio percularti anche lì -