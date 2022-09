Nonna Elisabetta riporta William e Harry in pubblico con le mogli (Di domenica 11 settembre 2022) Nonna Elisabetta è riuscita a riunire William e Harry con le rispettive mogli due giorni dopo due anni e mezzo di tensioni. E probabilmente altre ce ne sono in vista, con la pubblicazione entro l'anno del libro "di memorie" del figlio minore di Carlo III, che le indiscrezioni vogliono esplosivo, anche se Harry ha però già fatto sapere (prima della morte della Nonna) che non conterrà attacchi a Elisabetta II.I fratelli reali sono comparsi in pubblico con le consorti fuori dal castello di Windsor, dove hanno salutato la folla arrivata per rendere omaggio alla regina morta due anni fa. Strette di mani, consegne di fiori, biglietti da firmare. Prima solo William, da ieri principe di Galles, con la moglie ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 11 settembre 2022)è riuscita a riunirecon le rispettivedue giorni dopo due anni e mezzo di tensioni. E probabilmente altre ce ne sono in vista, con la pubblicazione entro l'anno del libro "di memorie" del figlio minore di Carlo III, che le indiscrezioni vogliono esplosivo, anche seha però già fatto sapere (prima della morte della) che non conterrà attacchi aII.I fratelli reali sono comparsi incon le consorti fuori dal castello di Windsor, dove hanno salutato la folla arrivata per rendere omaggio alla regina morta due anni fa. Strette di mani, consegne di fiori, biglietti da firmare. Prima solo, da ieri principe di Galles, con lae ...

