Non fa più parte della trasmissione e spiega in che rapporti è rimasta con Maria De Filippi (Di domenica 11 settembre 2022) Non fa più parte della trasmissione: adesso spiega in che rapporti è rimasta con Maria De Filippi. Stanno per partire tutte le trasmissioni che solitamente vediamo con la stagione autunnale. Lunedì 12 settembre parte Uomini e donne, con nuovi troniste e tronisti. Pochi giorni dopo c’è l’esordio di Tu si que vales e il 18 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 11 settembre 2022) Non fa più: adessoin checonDe. Stanno per partire tutte le trasmissioni che solitamente vediamo con la stagione autunnale. Lunedì 12 settembreUomini e donne, con nuovi troniste e tronisti. Pochi giorni dopo c’è l’esordio di Tu si que vales e il 18 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CarloCalenda : Per tutti i sondaggi dall’inizio della campagna elettorale cresciamo ogni giorno. Non Accontentiamoci. Il 25 settem… - aldotorchiaro : La disfatta militare di #Putin è sotto gli occhi di tutti. Meno noto è che sono state presentate alla Duma, da cons… - CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - letiS369 : mia mamma voleva dare a mia nipote la mia borsa dei one direction. non facciamo pazzie, questi sono tutti pezzi del… - Vanya34493079 : RT @suscettibilee: @StrangisLuigi - tienimi stanotte, arena di verona; ti auguro di arrivare “dove gli occhi non arrivano”, questo è solo… -