Moda: ITS, gli europei dominano in occasione del ventennale (Di domenica 11 settembre 2022) International Talent Suppot (Its) celebra i venti anni di attività, due decenni durante i quali, come da obiettivo che si è dato, ha premiato gli stilisti in erba con maggior talento in varie ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) International Talent Suppot (Its) celebra i venti anni di attività, due decenni durante i quali, come da obiettivo che si è dato, ha premiato gli stilisti in erba con maggior talento in varie ...

Ansa_Fvg : Moda: ITS, gli europei dominano in occasione del ventennale. Tra manifestazioni più importanti Italia, marchi inter… - MeglioNotizie : Moda: ITS, gli europei dominano in occasione del ventennale - Giorgia27747854 : La passione per l’occhiale e la nuova cultura Moda-Sport: il percorso di Alta Formazione ITS finanziato dal FSE del… - xo_a0 : @its__unre4ll barbie e la magia della moda io sono innamorata -