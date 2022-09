Milan, Varriale fa arrabbiare i tifosi: “Giusta espulsione di Leao, pessimo l’arbitraggio che nega…” (Di domenica 11 settembre 2022) Nel match di ieri sera tra Sampdoria-Milan, ha fatto discutere sui social e non solo, la direzione arbitrale di Michael Fabbri e a riguardo il giornalista ed ex direttore di “Rai Sport” Enrico Varriale ha fatto un tweet che ha fatto arrabbiare molto i tifosi Milanisti: “Vince soffrendo il Milan che in inferiorità numerica per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rigore Milan, Varriale non ci sta: “Non aizziamo polemiche, ma episodi come quello ai tempi del VAR…” Sarà l’anno del Milan? Primato solitario in classifica dopo 8 anni Stasera la Coppa Italia, tocca a Milan-Torino Arbitri di Coppa Italia, al via i quarti di finale ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 11 settembre 2022) Nel match di ieri sera tra Sampdoria-, ha fatto discutere sui social e non solo, la direzione arbitrale di Michael Fabbri e a riguardo il giornalista ed ex direttore di “Rai Sport” Enricoha fatto un tweet che ha fattomolto iisti: “Vince soffrendo ilche in inferiorità numerica per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rigorenon ci sta: “Non aizziamo polemiche, ma episodi come quello ai tempi del VAR…” Sarà l’anno del? Primato solitario in classifica dopo 8 anni Stasera la Coppa Italia, tocca a-Torino Arbitri di Coppa Italia, al via i quarti di finale ...

frasigno66 : A parte che Varriale tifa Napoli e si sa, ma non si rende conto che se il PRESUNTO rigore è 'dubbio' (parole sue) n… - SampNews24 : #Varriale: «Pessimo arbitraggio di #Fabbri. Rigore dubbio per la #Sampdoria» - DotMaxG72 : @realvarriale @acmilan @sampdoria Varriale, una volta tanto potresti sforzarti ed essere obiettivo. Invece no! Semp… - Mario01437926 : 'Pessimo l'arbitraggio di Fabbri che nega un penalty dubbio a @sampdoria! ' Ma se era dubbio il #rigore perchè l'a… - h_salamassara : @realvarriale @acmilan @sampdoria varriale continua a seguire tua moglie stalkera chi vuoi ma tu del milan non parli -