Inter, la rivelazione in diretta è una manna dal cielo: annuncio su Inzaghi (Di domenica 11 settembre 2022) La vittoria contro il Torino porta un po’ di serenità in casa Inter. La posizione di Inzaghi migliora, come rivela anche l’opinionista. Il successo di ieri contro il Torino porta un po’ di serenità in casa Inter. Le ultime sconfitte nel derby contro il Milan e in Champions League contro il Bayern Monaco avevano generato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 settembre 2022) La vittoria contro il Torino porta un po’ di serenità in casa. La posizione dimigliora, come rivela anche l’opinionista. Il successo di ieri contro il Torino porta un po’ di serenità in casa. Le ultime sconfitte nel derby contro il Milan e in Champions League contro il Bayern Monaco avevano generato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Maximoffstanacc : RT @gksztv: @aboutangelx @Maximoffstanacc Bellanova - Cagliari (squadra retrocessa/ peggior attacco) Dumfries - Inter (miglior attacco) 202… - gksztv : @aboutangelx @Maximoffstanacc Bellanova - Cagliari (squadra retrocessa/ peggior attacco) Dumfries - Inter (miglior… - Mattia_Bracco : RT @ChiamarsiBomber: Era stato il giovane rivelazione dell'Inter di #Mourinho. Per lui si erano aperte anche le porte della Nazionale. Vist… - FinallyGio459 : RT @ChiamarsiBomber: Era stato il giovane rivelazione dell'Inter di #Mourinho. Per lui si erano aperte anche le porte della Nazionale. Vist… - tasso_mirko : RT @ChiamarsiBomber: Era stato il giovane rivelazione dell'Inter di #Mourinho. Per lui si erano aperte anche le porte della Nazionale. Vist… -