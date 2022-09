In un anno ha piantato seimilaottocento alberi. «Aiutano a ristabilire il contatto con la natura, che forse molti di noi hanno perso», spiega l'agronoma del Bosco Verticale (Di domenica 11 settembre 2022) Tetti d’erba, grattacieli alberati, giardini pensili, edilizia green. Per gli scettici, più che il futuro, certe architetture sono greenwashing, ecologia di facciata. Ma è davvero così? Davvero la pelliccia verde è l’oppio delle città, come ha detto l’archistar Rudy Ricciotti? Laura Gatti, agronoma, è di tutt’altro parere. «Queste soluzioni sono un’opportunità in più. Non negano tutto il resto, per cui continuo a lavorare e a combattere. Costruire in altezza è una misura di densificazione, d’accordo, ma è anche questione di densità percepita: a parità di volumetria, un edificio di edilizia green, dove il verde è ben bilanciato non ti schiaccia». I 10 trend dell'edilizia green guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di domenica 11 settembre 2022) Tetti d’erba, grattacieli alberati, giardini pensili, edilizia green. Per gli scettici, più che il futuro, certe architetture sono greenwashing, ecologia di facciata. Ma è davvero così? Davvero la pelliccia verde è l’oppio delle città, come ha detto l’archistar Rudy Ricciotti? Laura Gatti,, è di tutt’altro parere. «Queste soluzioni sono un’opportunità in più. Non negano tutto il resto, per cui continuo a lavorare e a combattere. Costruire in altezza è una misura di densificazione, d’accordo, ma è anche questione di densità percepita: a parità di volumetria, un edificio di edilizia green, dove il verde è ben bilanciato non ti schiaccia». I 10 trend dell'edilizia green guarda le foto ...

TontiGiulia : RT @heartmarils: il karma gira, charles non se lo merita per niente, però quelli che l’anno scorso godevano persino quando verstappen ha pi… - heartmarils : il karma gira, charles non se lo merita per niente, però quelli che l’anno scorso godevano persino quando verstappe… - AlexStrider : @GuessGufo @bagutti75 @JamesLucasIT Si beh...mi ricordo che alle elementari avevamo piantato circa 100 alberelli in… - steidro : @donnadimezzo @patriziaandreoz Per quelli che hanno piantato il grano duro quest'anno rispetto agli altri anni gran… - AdamartArt : @paranoicandroid Quest'anno non ho piantato nulla per via dei lavori di ristrutturazione. -