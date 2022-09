Basket, Nicolò Melli: “È stata una serata speciale, se giochiamo di squadra possiamo battere chiunque” (Di domenica 11 settembre 2022) Impresa straordinaria dell’Italia agli Europei 2022 di Basket. A Berlino i ragazzi di Gianmarco Pozzecco recuperano dal -11 e sconfiggono incredibilmente la Serbia per 94-86 grazie a una prestazione davvero magnifica. Ora i quarti di finale contro la Francia per continuare il sogno in campo continentale. “Sono contento di aver aiutato la squadra a vincere – ha affermato Nicolò Melli al termine del match ai microfoni di Sky Sport -. È stata una serata speciale, ma non possiamo godercela troppo perché tra tre giorni abbiamo un’altra partita tostissima. Non sono incredulo per quello che abbiamo fatto, non perché io sia arrogante, ma perché ognuno deve credere nei propri mezzi. Se parti battuto è inutile giocare. Noi non siamo entrati in campo pensando di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Impresa straordinaria dell’Italia agli Europei 2022 di. A Berlino i ragazzi di Gianmarco Pozzecco recuperano dal -11 e sconfiggono incredibilmente la Serbia per 94-86 grazie a una prestazione davvero magnifica. Ora i quarti di finale contro la Francia per continuare il sogno in campo continentale. “Sono contento di aver aiutato laa vincere – ha affermatoal termine del match ai microfoni di Sky Sport -. Èuna, ma nongodercela troppo perché tra tre giorni abbiamo un’altra partita tostissima. Non sono incredulo per quello che abbiamo fatto, non perché io sia arrogante, ma perché ognuno deve credere nei propri mezzi. Se parti battuto è inutile giocare. Noi non siamo entrati in campo pensando di ...

franciszomes : RT @sportli26181512: Europei basket 2022, Melli stoppa Jokic in Italia-Serbia. VIDEO: La giocata simbolo dell'impresa azzurra contro la Ser… - sportli26181512 : Europei basket 2022, Melli stoppa Jokic in Italia-Serbia. VIDEO: La giocata simbolo dell'impresa azzurra contro la… - edocarro13 : potró raccontare ai miei figli di quel giorno in cui ho visto: -Marco Spissu da Sassari entrare nella Hall of Fame… - sportal_it : Italbasket, Nicolò Melli non si fida dell'Ucraina -

Italia - Francia ai quarti di finale degli Europei basket 2022 Non ci sono pause all' Europeo di basket . L' Italia compie una delle più belle imprese della sua storia, battendo la Serbia e volando ... 194, G, EA7 Emporio Armani Milano) #9 Nicolò Melli (1991, 206, ... Europei basket 2022, Melli stoppa Jokic in Italia - Serbia. La giocata simbolo dell'impresa azzurra contro la Serbia negli ottavi di finale di Eurobasket la firma Nicolò Melli, che dopo aver limitato Nikola Jokic per tutto il match, rifila una stoppata incredibile nel finale al due volte MVP della NBA. Per l'ala di Milano partita eroica da 19 punti, 6 rimbalzi ... OA Sport Non ci sono pause all' Europeo di. L' Italia compie una delle più belle imprese della sua storia, battendo la Serbia e volando ... 194, G, EA7 Emporio Armani Milano) #9Melli (1991, 206, ...La giocata simbolo dell'impresa azzurra contro la Serbia negli ottavi di finale di Eurobasket la firmaMelli, che dopo aver limitato Nikola Jokic per tutto il match, rifila una stoppata incredibile nel finale al due volte MVP della NBA. Per l'ala di Milano partita eroica da 19 punti, 6 rimbalzi ... Basket, Nicolò Melli: "È stata una serata speciale, se giochiamo di squadra possiamo battere chiunque"