Barbara Palombelli dà il via alla ’sua’ decima edizione di Forum

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 11 settembre 2022)La 38esima stagione diè ai nastri di partenza. Domani alle 11.00 su Canale 5, e alle 14.00 su Rete4 con Lo Sportello di, prenderà il via la nuovadello storico programma Mediaset, condotto per il decimo anno consecutivo da. Nel corso dei nuovi appuntamenti, che intratterranno i telespettatori fino al prossimo maggio, ci saranno diverse novità. In primis, verranno infatti coinvolti nelle varie puntate alcuni studenti, i quali avranno la possibilità di usufruire della struttura e delle competenze della squadra dicon il fine di migliorare il loro percorso di studi. Non mancheranno nemmeno gli uditori, ossia giovani avvocati che attualmente stanno preparando l’esame per diventare ...