ASP Caltanissetta: Concorso per 33 Posti come Dirigente Medico (Di domenica 11 settembre 2022) L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha indetto un Bando di Concorso per la ricerca di 33 Figure Professionali come Dirigente Medico, varie discipline, per il P.O. V. Emanuele di Gela. L’assunzione è finalizzata ad inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 742 del 15 marzo 2022 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, per il P.O. V. Emanuele di Gela, dei seguenti Posti di Dirigente Medico: sette Posti di cardiologia; due Posti di ostetricia e ginecologia; tre Posti di ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 11 settembre 2022) L’Azienda Sanitaria Provinciale diha indetto un Bando diper la ricerca di 33 Figure Professionali, varie discipline, per il P.O. V. Emanuele di Gela. L’assunzione è finalizzata ad inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diSi rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore generale n. 742 del 15 marzo 2022 è indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, per il P.O. V. Emanuele di Gela, dei seguentidi: settedi cardiologia; duedi ostetricia e ginecologia; tredi ...

Rojname_com : Asp Caltanissetta: Fabrizio Pulvirenti è il nuovo direttore delle malattie infettive dell’Ospedale di Gela - il Fat… - IlFattoNisseno : Asp Caltanissetta: aperto il nuovo reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale - IlFattoNisseno : Asp Caltanissetta: Fabrizio Pulvirenti è il nuovo direttore delle malattie infettive dell’Ospedale di Gela - casabookimmobil : Appartamento + eventuali pertinenze garage/cantine in Vendita a Caltanissetta In zona Via Tuarati 4 vani oltre cuci… - casabookimmobil : Appartamento + eventuali pertinenze garage/cantine in Vendita a Caltanissetta ??Single o coppia???con o senza bimbo????… -