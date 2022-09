VUELTA A ESPANA, TAPPA 20: CINQUE GPM PER PROVARE A SCALZARE REMCO (Di sabato 10 settembre 2022) Fuori i secondi, adesso è davvero l’ultimo appello. Per chi non ha saputo sfruttare al meglio le 19 opportunità (intese come tappe) offerte dalla VUELTA 2022, che prima della passerella di Madrid ha deciso di dar vita a una frazione che definire di montagna fa quasi sorridere. Perché somiglia più a un’ultra marathon, qualcosa al confine tra ironman o sfida di resistenza pura, con 5 GPM da affrontare uno dietro l’altro e poca, pochissima possibilità di rifiatare tra un’ascesa e l’altra. In Spagna amano le tappe dure, quelle che esaltano il coraggio e l’intraprendenza di chi le affronta. Metterla in cosa a una corsa tanto esigente come quella che sta per andare in archivio è però forse chiedere troppo a una carovana già tirata per il collo. Per chi ama le salite, questo è il momento di dimostrarlo: Enric Mas ha due minuti e 7 secondi di ritardo da REMCO ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 10 settembre 2022) Fuori i secondi, adesso è davvero l’ultimo appello. Per chi non ha saputo sfruttare al meglio le 19 opportunità (intese come tappe) offerte dalla2022, che prima della passerella di Madrid ha deciso di dar vita a una frazione che definire di montagna fa quasi sorridere. Perché somiglia più a un’ultra marathon, qualcosa al confine tra ironman o sfida di resistenza pura, con 5 GPM da affrontare uno dietro l’altro e poca, pochissima possibilità di rifiatare tra un’ascesa e l’altra. In Spagna amano le tappe dure, quelle che esaltano il coraggio e l’intraprendenza di chi le affronta. Metterla in cosa a una corsa tanto esigente come quella che sta per andare in archivio è però forse chiedere troppo a una carovana già tirata per il collo. Per chi ama le salite, questo è il momento di dimostrarlo: Enric Mas ha due minuti e 7 secondi di ritardo da...

