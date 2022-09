Tragedia donna muore al mare | “La sera prima stava bene”

(Di sabato 10 settembre 2022)al, unadi 88 anni è morta nella spiaggia di Torre Pozzillo, nella zona di Marina di Cinisi ieri 9 Settembre.Lasarebbe entrata in acqua e per colpa di un malore avrebbe perso la vita.Avvertiti subito i sanitari del 118, ma per lanon c’è stato nulla da fare. Laera con la famiglia al, unamolto attiva racconta chi la conosceva, amante del. “Per lei ilera tutto,. Laavevamo cenato fuori insieme a tutta la famiglia” racconta la figlia. L'articolo proviene da VivendoPalermo.

