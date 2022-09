susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Spezia, Dragowski: 'Dobbiamo fare la nostra partita, il Napoli è una squadra fortissima' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Spezia, Dragowski: 'Dobbiamo fare la nostra partita, il Napoli è una squadra fortissima' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Spezia, Dragowski: 'Dobbiamo fare la nostra partita, il Napoli è una squadra fortissima' - tuttonapoli : Spezia, Dragowski a Dazn: 'Napoli fortissimo, ma faremo la nostra gara!' - apetrazzuolo : DAZN - Spezia, Dragowski: 'Dobbiamo fare la nostra partita, il Napoli è una squadra fortissima' -

Calciomercato.com

Il portiere delloha presentato la partita contro il Napoli parlando ai microfoni di DAZN Le dichiarazioni diprima di Napoli: PRE GARA - "Dobbiamo fare la nostra gara. Il Napoli è ...(3 - 4 - 3) 69; 4 Ampadu, 14 Kiwior, 43 Nikolaou; 2 Holm, 6 Bourabia, 20 Bastoni, 13 Reca; 33 Agudelo, 18 Nzola, 11 Gyasi. A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 15 Hristov, 24 ... Spezia, Dragowski: 'Qui sto bene, adesso abbiamo una sola cosa in testa' Il portiere dello Spezia Bartomej Dragowski è intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del fischio d'inizio del match col Napoli ...Convocati Spezia, le scelte di mister Gotti in vista del match contro il Napoli di domani: cinque gli infortunati Lo Spezia dovrà fare a meno di Verde, Maldini, Ekdal, Ferrer e Amian, non convocati pe ...