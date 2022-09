Scontro tra treni dopo un passaggio con il semaforo rosso in Croazia: 3 morti e 11 feriti (Di sabato 10 settembre 2022) Un incidente ferroviario è avvenuto ieri sera in Croazia provocando 3 morti e 11 feriti, alcuni dei quali gravi. La collisione si è verificata tra un treno passeggeri e un convoglio merci fermo fra le stazioni Okucani e Nosvka. Le Ferrovie statali croate (Hzz) hanno confermato la sciagura. Il primo ministro croato Andrej Plenkovich, dopo aver visitato il luogo dell’incidente ferroviario di Tessa, ha dichiarato che, secondo i dati attuali, tre persone sono rimaste uccise e 11 ferite. Nessuno è in pericolo di vita. «Molte persone ferite sono cittadini croati e molti sono stranieri», ha confermato Plenkovich. L’incidente è avvenuto perché il treno passeggeri è passato con il semaforo rosso e ha colpito il treno merci che si era fermato a causa di un guasto nella città di Rajich. su ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) Un incidente ferroviario è avvenuto ieri sera inprovocando 3e 11, alcuni dei quali gravi. La collisione si è verificata tra un treno passeggeri e un convoglio merci fermo fra le stazioni Okucani e Nosvka. Le Ferrovie statali croate (Hzz) hanno confermato la sciagura. Il primo ministro croato Andrej Plenkovich,aver visitato il luogo dell’incidente ferroviario di Tessa, ha dichiarato che, secondo i dati attuali, tre persone sono rimaste uccise e 11 ferite. Nessuno è in pericolo di vita. «Molte persone ferite sono cittadini croati e molti sono stranieri», ha confermato Plenkovich. L’incidente è avvenuto perché il treno passeggeri è passato con ile ha colpito il treno merci che si era fermato a causa di un guasto nella città di Rajich. su ...

repubblica : Incidente ferroviario in Croazia, 6 vittime nello scontro tra due treni - martinplaut : Etiopia, nuovo scontro tra le forze governative ed eritree contro le forze di difesa del Tigray - Focus On Africa - - Tg3web : Lo scontro tra Europa e Russia sul fronte energetico. Mosca replica alla presidente della Commissione von der Layen… - Giornaleditalia : #CROAZIABOSNIA Croazia, scontro tra due treni: 'Non hanno rispettato lo stop', 3 morti e 11 feriti - zazoomblog : Scontro tra treni in Croazia almeno 3 morti e 11 feriti. “Un convoglio passeggeri non si è fermato al semaforo ross… -