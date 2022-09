Sampdoria-Milan, Giampaolo furioso con l’arbitro Fabbri: lo insulta e viene espulso (Di sabato 10 settembre 2022) Finale concitato a Marassi, dove il direttore di gara Michael Fabbri ha estratto dal taschino svariati cartellini rossi. Il primo è stato sventolato in faccia al tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, che ha perso le staffe ed ha inveito pesantemente nei confronti dell’arbitro. “Buffone, cog****e, pezzo di m***a” ha gridato l’allenatore dei blucerchiati. Oltre a Giampaolo sono stati espulsi anche un paio di componenti della panchina della Samp. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Finale concitato a Marassi, dove il direttore di gara Michaelha estratto dal taschino svariati cartellini rossi. Il primo è stato sventolato in faccia al tecnico della, Marco, che ha perso le staffe ed ha inveito pesantemente nei confronti del. “Buffone, cog****e, pezzo di m***a” ha gridato l’allenatore dei blucerchiati. Oltre asono stati espulsi anche un paio di componenti della panchina della Samp. SportFace.

