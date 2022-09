Sampdoria Milan 0-1 LIVE: espulso Leao per somma di ammonizioni! (Di sabato 10 settembre 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Milan si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Sampdoria Milan 0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 2? Contropiede Milan – Leao a campo aperto si porta a tu per tu con Audero, provvido l’intervento di Ferrari che chiude in corner 5? Occasione per la Sampdoria – Cross di Augello per il tiro, ribattuto, di Leris, poi Rincon tenta la fortuna dal limite dell’area con una conclusione che si spegne altissima 6? Gol di Messias – Strappo di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 2? Contropiedea campo aperto si porta a tu per tu con Audero, provvido l’intervento di Ferrari che chiude in corner 5? Occasione per la– Cross di Augello per il tiro, ribattuto, di Leris, poi Rincon tenta la fortuna dal limite dell’area con una conclusione che si spegne altissima 6? Gol di Messias – Strappo di ...

IsmaelBennacer : ?? Sampdoria - AC Milan ?? Stadio Luigi Ferraris ? 20h45 #ForzaMilan ???? - DiMarzio : #SerieA | @acmilan, #Origi non parte per Genova. Contro la @sampdoria gioca #Giroud - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Sampdoria-#Milan - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #Leao espulso per doppia ammonizione, gioco pericoloso e secondo giallo sacrosanto. Dubbi sul primo. Salterà #… - coraline222222 : RT @fcin1908it: LIVE - Serie A, Sampdoria-Milan 0-1: espulso Leao, rossoneri in 10 -