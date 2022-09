Sainz | ' Fa male partire dietro a Monza con questa macchina'

(Di sabato 10 settembre 2022) Non potrà essere della partita, a meno di clamorosi colpi di scena, e questo per Carlossarà un grande dispiacere. Terzo in qualifica, ma costretto a18° per via della sostituzione del ...

Non potrà essere della partita, a meno di clamorosi colpi di scena, e questo per Carlossarà un grande dispiacere. Terzo in qualifica, ma costretto a partire 18° per via della sostituzione del motore: da lì proverà a costruire la sua rimonta puntando a risalire il più possibile nel ...... mi sentivo molto bene e ho spinto al massimo in Q1, Q2, Q3 - ha dichiaratoal termine delle ... Fapartire dietro domani, specialmente pensando a quanto è competitiva la macchina in questo ...Lo spagnolo ha detto di essersi trovato molto bene con la F1-75, cosa che aggiunge amarezza per la penalità che lo costringerà a partire dalla nona fila ..."Fa male partire così dietro con questa macchina così competitiva. Sarebbe davvero stato bello partire davanti domani per fare doppietta". (ANSA) ...